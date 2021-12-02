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Как, порою, очень дивно у нас в Украине судьба играет жизнями людей. Ещё вчера ты – известный в «узких кругах» спортсмент, собирающий «титушек», даже фигурируешь в уголовных делах по похищению людей. А уже, условно, сегодня – ты уважаемый человек с автопарком элитных машин, у тебя свои футбольный и бойцовские клубы, и бонусом к этому всему… избираешься депутатом от правящей партии.

Думаете такие история - выдумка? А вот и нет. Знакомьтесь, это - Алексей Мешков, депутат Киевской областной Рады от партии «Слуга народа», член комиссии по вопросам бюджета и финансов.

Впервые, на глаза правоохранителей Алексей Михайлович попался, будучи 19-летним юношей. В далёком 2007-ом году 7 сентября Святошинским РО ГУ МВД в Киевской области его пытались привлечь к уголовной ответственности по статье 396, предварительно не обещанное укрывательство тяжёлого или особо тяжёлого преступления. Прокурором было даже утверждено обвинительное заключение и уголовное дело №2007632364 направлено в суд. Однако, поскольку события эти 14-летней давности, то электронная версия Единого реестра судебных решений не сохранила никаких упоминаний об этом «подвиге» юного на тот момент Алексея Мешкова.

Чего не скажешь о другом его более свежем «приключении» с уголовным душком. Наш герой в июле 2019 года предстал в роли обвиняемого в Голосеевском райнном суде Киева в рамках уголовного производства 12019100000000747 по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы или похищение человека, совершённое группой лиц. Обвиняемый Алексей Мешков тогда в суде «не оспаривал фактические данные совершения уголовного правонарушения, в котором он подозревался, правильно понимал значение своих действий». Ещё на стадии подготовительного судебного заседания нашего героя от уголовной ответственности освободили, само уголовное производство закрыли, а гражданский иск потерпевшей и её представителей о взыскании 100 тысяч гривен компенсации с обидчика оставили без рассмотрения. Закрыли по причине того, что похищение потерпевшей Дианы Антипенко состоялось ещё в конце апреля 2014-го, а с заявлением в правоохранительные органы она обратилась лишь в середине марта 2018-го. Обвинительный акт в суд в рамках уголовного производства, открытого по её заявлению, передали в июне 2019-го. Подготовительное судебное заседание состоялось весной 2020-го. Поскольку преступление средней тяжести, со дня совершения которого прошло чуть более 5-ти лет, то его освободили от ответственности, даже если сам подсудимый своей вины не оспаривает.

В его декларации в реестре НАПК вы не найдете ни недвижимого, ни движимого имущества. Большинство имущества оформлено на жену Александру Мешкову. У неё в собственности Mercedes-Benz S63 2014-го года выпуска, который она приобрела за 2,7 млн грн. Квартира в Буче на 86 квадратов за один с лишним миллион гривен, 1276 кв. м. земли (317 000 грн) в селе Дмитривка, Киевской области. Всё это Александра Александровна приобрела в 2020 году. Денежных накоплений сам Алексей Мешков задекларировал наличкой 446 тысяч долларов США и 1 млн гривен. Ни в документе за 2019 год, ни за 2020-ый ни он, ни его жена не указали совсем никаких источников доходов.

Впрочем, это не все пробелы в его декларации. Например, Алексей Мешков в 2017 году стал обладателем Porsche Panamera 2011 года выпуска с госномером АІ1112ЕХ.

Такое премиум авто с бензиновым двигателем 4.8 литра, как у него, стартует сейчас в цене от $27 тысяч.

Годом ранее, он приобрёл себе ещё один Porsche только Cayenne АІ8198СМ 2003 г.в. с бензиновым двигателем 4,5 литра. Похожий автомобиль сейчас можно купить за $11 тысяч.

В конце февраля-начале марта 2021 года семья Мешковых летала за границу на отдых в Доминиканскую республику. Вот, например, его жена Александра у берегов Карибского моря наслаждается экзотическим отдыхом на доминиканском курорте Пунто Кана, публикуя фото в инстаграм.

А вот она снимает на видео свои прогулки на яхте в Карибском бассейне, любуется горбатыми китами. https://www.instagram.com/p/CMP0CFEBmsw/

Тур в Пунто Кана в Доминикану на двоих на 9 ночей в этот период стоит от 110 тысяч гривен. Любая трата более 105 тысяч гривен подлежит декларированию. Но и этого нет в отчётности Алексея Михайловича.

Весной 2021 года аккурат в разгар локдауна он и другие его коллеги депутаты из «Слуги народа» киевского облсовета собирались в загородном отельно-ресторанном комплексе KNZS в элитной Конче-Заспе. Закрытая территория в полтора гектара, окружённая лесом. На видео, которое распространили журналисты Страны, Алексей Мешков запечатлён выходящим из свежего чёрного Мерседеса S-класса, стоимостью от 2,5 млн грн в сопровождении охранника. Машины этой, к слову, тоже нету в декларации.

https://t.me/stranaua/13641

Кроме дорогих машин, регулярного заграничного отдыха у нашего героя есть и свой, хоть и маленький, но футбольный клуб «Ронин». А это - униформа, оплата работы тренера, аренда стадиона, мячи и многое-многое другое. Откуда могут быть такие средства у простого депутата Киевского облсовета, тем более если он сам не указывает источников дохода в декларации? Хотелось бы, чтобы Национальное агентство по противодействию коррупции проверило декларацию Алексея Мешкова, его траты и доходы на предмет коррупционных рисков и коррупционной составляющей.