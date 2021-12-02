Злоумышленники распространяли метадон на территории города в виде «закладок».

Как сообщается на YouTube-канале Нацполиции, полиция Кривого Рога разоблачила преступную группировку, которая распространяла по городу наркотики в виде закладок. Злоумышленники получали от своих «клиентов» деньги на электронный кошелек или на мобильные телефонные счета, которые постоянно менялись, чтобы скрыть свою деятельность.

В рамках расследования копы провели пять оперативных закупок, осуществили 20 обысков и провели еще ряд оперативных мероприятий.

У злоумышленников изъяли 218 закладок с метадоном и димедролом, большую сумму наличных, 52 мобильных телефона, оружие – пистолет и карабин, а также еще не упакованные наркотические средства.

В рамках производства наложен арест на все банковские счета, квартиры и дома фигурантов. Также изъят автомобиль Mercedes-Benz ML 500.