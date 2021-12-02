Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассмотрел перспективы участия Турции в мирном урегулировании российско-украинской войны.

Его слова прозвучали в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Для Турции при её нынешних амбициях очень важен международный престиж. В карабахской войне она уже выступала как посредник, и у неё неплохо получилось. Теперь Турция предлагает ещё один миротворческий проект. Она говорит: давайте теперь попробуем с Украиной. А Украина – это уже выход на совершенно другой уровень. Поэтому для турок очень важно попробовать себя в этом качестве. Это – вопрос репутации. Тем более что Эрдогана сейчас обвиняют в авторитарности. А тут он получает возможность сказать: смотрите, я стремлюсь к миру в регионе, я за безопасное Чёрное море», - отмечает эксперт.

По его словам, для Турции также имеет большое значение экономический аспект вопроса.

«Туркам не нужен новый канал к Чёрному морю, если там не гарантирована безопасность. Им нужен проход судов, и, соответственно, плата за транзит. Турции выгодна безопасность. Но предложения Эрдогана трудно реализовать на практике, поскольку при посредничестве Турции практически невозможно не поднимать вопросы Крыма», - полагает Александр Мусиенко.

Как сообщает Politeka, ранее он указал на различие между государственным переворотом и революцией.

Также Politeka сообщала, что Мусиенко посоветовал Украине укреплять границы в связи с миграционным кризисом.