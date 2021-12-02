Доктор политических наук Игорь Петренко рассказал, что такое государственный переворот и что имел в виду президент, говоря про государственный переворот.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Государственный переворот – это насильственное смещение законно избранной власти. С использованием силы, насилия, протестных акций, которые перерастают в захват зданий, ареста или гибели первых лиц страны. Здесь же речь идет о силовом характере смещения власти. Но это не касается военных, то, что подхватили западные СМИ, которые немножко не поняли», - сообщил Петренко.

Петренко сказал, что в использовании посыла о перевороте Зеленский использовал несколько задач и первая – это то, что он сакцентировал внимание, что это информация западных спецслужб союзных нам, которую предоставили. Заявление Зеленского о перевороте – это предупреждение, что если даже что-то и готовится, подчеркнул он, то не стоит идти на это и вовлекаться кому бы то ни было в такие вещи.

«Потому что, есть информация, есть контроль и будут соответствующие действия. Все мы прекрасно знали, что готовились акции протеста на 1 декабря. Мы знали, что выдвигали требования уволить Ермака и давали десять дней и как раз все оно и подходит. Безусловно протестные акции, которые существуют на сегодня в напряженной ситуации с РФ, – это сложный момент, который могут использовать для дестабилизации. Кто-то может пойти и сделать какую-то провокацию, могут кого-то ранить или кто-то погибнет. Сразу эту ситуацию смогут использовать по-другому», - резюмировал Петренко.

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