Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, чем революция отличается от госпереворота и как нужно действовать государству в случае, если известно о подготовке к госперевороту.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

“Что касается переворота. Во-первых, мне не очень нравится сам термин, который используется. Ведь дело в том, что как раз Российская Федерация использует это выражение, как раз пытаясь объяснить этим Революцию достоинства… Революция – это восстание народа, общества против чего-то. Против тирании, несвободы, каких-то вещей, когда общество чувствует несправедливость или на общество давит власть, происходит тирания, диктатура. Тогда идет восстание и идет революция. Но это восстание народа, широких масс”, - сказал Александр Мусиенко.

Он отметил, что при этом государственный переворот – это действия небольшого количества людей, которые направлены на смещение действующей власти. Эти люди могут быть близки к президенту или политической верхушке.

“Эти политические силы вынуждены пойти на такой шаг, потому что они не могут получить власть конституционным демократическим путем через выборы… Если это государственный переворот и президенту известно, что кто-то из его окружения либо кто-то из украинских политиков, которые имеют статус, либо еще какие-то люди, которые вошли в сговор, планируют его смещение либо смещение еще кого-то в не предусмотренный Конституцией и законом способ, то это 109 статья Уголовного кодекса – попытки насильственного смещения власти и государственного устройства”, - добавил Мусиенко.

По его словам, за это нужно привлекать к уголовной ответственности и этим должна заниматься СБУ. В частности определить участников, определить источники финансирования и задержать причастных.

Как сообщала Politeka, Лутковская заявила о подготовке в случае госпереворота: “Рассматривается вопрос об усилении правоохранительной составляющей”.

Также Politeka сообщала, что Руслан Бизяев отметил, что думает, что сейчас начинается этап раскачки.