Нацкорпус сообщил, что вчера, то есть 1 декабря, по его инициативе и инициативе представителей патриотических общественно-политических сил в столице Украины на Майдане Независимости прошла акция, посвященная восьмой годовщине начала Революции Достоинства.

Об этом говорится на официальном сайте Национального Корпуса.

Руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин заявил на митинге, что действующая власть показала свою неспособность эффективно отреагировать на угрозы извне и изнутри государства. По его словам, власти указывают на то, что протестующие своими действиями только помогают РФ. «Но я считаю, что наибольшими помощниками Путина в этой стране являются не ветераны и патриоты, которые выходят на акции протеста, а предатели власти», - подчеркивает он.

Как отмечает руководитель Черкасской ячейки Нацкорпуса Дмитрий Кухарчук, раньше украинцы имели образ откровенных врагов в лице Януковича и «рыгов», но враги сегодня выглядят довольно положительно и создают иллюзию демократии.

1 декабря 8 лет назад, подчеркивает руководитель Киевской ячейки Нацкорпуса Сергей Тамарин, начались события, после которых государство и народ избрали свой путь к свободе, которую продолжают защищать и сегодня. По его мнению, свою историю нужно помнить. «Как позорные примеры, когда наши предки не боролись за свое достоинство, так и примеры достойной борьбы, которые и сегодня дают нам дух к великим свершениям», - подчеркивает Тамарин.

Как рассказывается на сайте, участники акции, проведя вече, пошли к ОП и заявили, что будут противиться любой капитуляции со стороны властей и будут стоять на защите Украины и ее государственности.

Как сообщала Politeka, Жорин заявил, что прямые переговоры с Путиным принесут Украине только вред.

Также Politeka писала о том, что активисты Нацкорпуса требуют введения запрета на проведение развлекательных мероприятий в скорбные дни.

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