Российский политический деятель Илья Пономарев рассказал, во сколько может обойтись России полномасштабная война с Украиной, если вдруг она будет развязана.

Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».

«С точки зрения экономики это не имеет никакого значения. Потому что война, особенно когда она не приводит к разрушениям на своей территории, потому что никто в Кремле не предполагает разрушения на территории России. Они предполагают разрушения только на территории Украины. И то разрушения, сделанные искусственно, как они делали на Донбассе, путем демонтажа и вывоза на российскую территорию», - говорит он.

Российское руководство не считает, что есть какой-то материальный убыток от разрушительных потерь, утверждает политик.

«В то же самое время война является мощным экономическим мобилизатором, который позволяет накачать экономику деньгами, увеличить производство, подтянуть новые технологии, что, опять-таки, мы эти годы видим. Нормальные новации, которые были из Кремниевой долины, с венчурными фондами, они все разбежались. А те, которые остались, остались на государственных деньгах. А государственные деньги приходят из военно-промышленного комплекса», - рассказывает политик.

Это своего рода импортозамещение.

«У них санкционная запрещенка сыров и устриц – они выращивают что-то у себя. Растет сельское хозяйство и технологии за счет войны. Поэтому Путин вряд ли смотрит на это с точки зрения экономического ущерба. Наоборот, это источник прибыли. Главный сдерживающий фактор не экономический, а политический. Россияне вряд ли поймут массовые жертвы на войне с Украиной. Вот это, я думаю, россияне Путину не простят, и думаю, что Путин это прекрасно понимает. С одной стороны, он держит информационную накачку, но она больше преследует социальные задачи, чем военные», - заключает он.

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