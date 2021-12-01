Астролог Альбина Пономаренко рассказала, как будут происходить в декабре дела с финансами у людей и экономикой в стране.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк.

«Венера будет ретроградная с 12 декабря, поэтому советую приготовить подарки всем своим родным и близким до 12 декабря. Потому что Венера - это планета дорогих, качественных вещей. Косметика, мода находится под ее влиянием, поэтому если подарки будут связаны с этим, то они могут потом разонравиться или не прийтись по душе. А что касается ретроградной Венеры, то она заставит нас всех найти источник любви и вдохновения внутри себя», - сообщила Пономаренко.

Астролог сказала, что особенно это будет касаться тех, кто родился с 13 по 17 января, с 16 по 26 сентября, с 13 по 18 мая, с 13 по 17 марта, с 15 по 19 ноября, с 11 по 15 февраля и с 15 по 18 декабря. В этот период в декабре, подчеркнула она, эти люди, наверно, сильнее других могут ощутить тему партнерства, любви, взаимоотношений, денег, творчества, финансов. Это могут быть и хорошие какие-то события и не очень хорошие, подтвердила она, поэтому в декабре будьте внимательны те, чьи даты перечислены.

«Для Украины очень хорошо будет принять бюджет в декабре, если не 3 декабря, то 19 декабря, а лучше даже 14 декабря. Потому что у нас в гороскопе Украины на эти даты тоже хороший аспект, который как раз связан с темой финансов очень сильно. Поэтому я рекомендую принять бюджет Украины 14 декабря. Новые законы, реформы может быть инвестиции придут в Украину. В конце этого года может быть 25, 29, 31 декабря могут быть неприятные события. Какие-то провокации как внутри страны, так может быть и на границе. Сразу же спешу успокоить всех, что полномасштабной войны не будет», - резюмировала Пономаренко.

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