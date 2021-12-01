Нумеролог, эксперт цифрового анализа Надежда Штабская рассказала, какие важные даты будут ожидать нас в декабре и каким будет 2022 год.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

«Декабрь богатый месяц на особые даты и у каждого месяца есть по крайней мере одна зеркальная дата, а декабрь имеет две зеркальные даты. Вам нужно 12 декабря подумать о содержании своей жизни, что мешает вам быть счастливым. Надо поблагодарить себя за то, что у вас получилось хорошо и поблагодарить людей, которые вам помогали. Декабрь является репетицией того, как закладывается основа 2022 года. Особые даты, когда у вас может быть дисбаланс, – это будет 3 – 4 декабря и 27 декабря», - рассказала Штабская.

Штабская сказала, что особенно 27 декабря нужно отследить, как для вас пройдет этот день. Если вы много над собой работаете и более взвешены, подчеркнула она, то в этот день могут быть провокации от других людей. Или в вашем пространстве могут быть обстоятельства и люди, сообщила она, которые будут нуждаться в вашей помощи. Тем людям, которые более импульсивно реагируют на различные ситуации и им трудно сдерживаться, отметила она, 27 декабря нужно прожить день очень внимательно и сознательно.

«Взрослые, которые сейчас планируют стать родителями, или у кого дети родятся в 2022 году, то это будут дети, которые приходят в семью, чтобы создать семейный уют. Это приходят очень чувствительные дети, потому что у них в дате рождения будет три двойки. А двойка – это о чувствительности, энергии, эмоциях, взаимоотношении с людьми и тонком чувстве пространства, в котором находится ребенок или взрослый человек. Будут счастливы те, кто будет понимать с пол слова, что для тебя сейчас нужно. И даже в работе будут успешнее те проекты, которые будут ориентированы на потребности человека», - резюмировала Штабская.

Как сообщает Politeka, ранее она рассказала о категории людей, которым ретроградная Венера даёт второй шанс.

Также Politeka сообщала, что её коллега Надежда Штабская рассказала, на какие отрезки делится персональный год.