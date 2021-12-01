За последний месяц рейтинг партии «УДАР» вырос почти вдвое – с 2,4% до 4,5%. Цифры опроса КМИС прокомментировал политический эксперт Орест Криштафович у себя на Facebook.

«Это результат качественно новых подходов к партийному строительству», – пишет он.

Юрист обращает внимание, что партия существенно усиливает региональные команды с сильными и авторитетными лидерами. Он убежден, такая стратегия позволит "УДАРу" сохранить положительную тенденцию роста доверия граждан и даже войти в следующий состав парламента. «Уверен, с такой динамикой УДАР точно будет в следующем созыве Рады. И это будет политическая сила нового качества», – добавил Криштафович.

Также эксперт обратил внимание на ценностях, объединяющих партийцев. "Это не о партии-однодневке или проекте под выборы. Это об общих ценностях-демократии, прозрачности, патриотизме», – пишет юрист.

Криштафович подытожил, что»украинское общество устало от пустой болтовни и политики по телешоу". По его словам, народ ждет конкретных решений и лидеров, которые способны их принимать.

Напомним, социологический опрос КМИС был обнародован 30 ноября. По его данным, среди парламентских партий относительно высокую поддержку имеют "Европейская солидарность" (14,8% среди всех респондентов и 17,1% среди тех, кто определился с выбором), "Слуга народа" (соответственно, 13% и 15%) и "Батькивщина" (11,5% и 13,3%).