С целью эффективного противостояния трансграничной преступности, гибридным угрозам со стороны РФ и Беларуси – МВД усиливает сотрудничество с Литовской Республикой.

«Сегодня имела конструктивный разговор о важности стратегического партнерства с Чрезвычайным и Полномочным Послом Литовской Республики в Украине Вальдемарасом Сарапінасом», - написала Мэри Акопян, заместитель министра МВД.

В первую очередь, обсудили вопросы миграционного кризиса на польско-белорусской границе и пути разрешения ситуации в случае обострения. Уверена, взаимодействие между пограничными ведомствами Украины и Литвы в двустороннем и многостороннем форматах будет иметь существенное влияние на ситуацию безопасности на границах.

"Литва первая столкнулась с искусственно созданным кризисом на своих рубежах, поэтому господин Посол поблагодарил за оказание в августе гуманитарной помощи – колючей проволоки на 100 км границы. Он заверил, что Литва как страна-член ЕС будет всячески способствовать в предоставлении Еврокомиссией дополнительной финансовой и материально-технической поддержки Украине в вопросе обустройства интеллектуальной границы», - отметила она.

С целью координации действий эффективного противостояния гибридным вызовам предложила литовской стороне поддержать нашу инициативу по встрече министров иностранных и внутренних дел на платформе Люблинского треугольника.

Во время встречи в МВД также обсудили перспективы украинско-литовского полицейского сотрудничества по регуляции совместных действий в борьбе с нелегальной миграцией, организованной преступностью, в частности, перемещением оружия, взрывчатых веществ и наркотиков.

Отдельно остановились на вопросе кибербезопасности, обучении специалистов в этой сфере, а также усилении сотрудничества с компетентными органами Литвы с целью внедрения международного опыта в деятельность органов системы МВД Украины.

Еще одним результатом партнерства обеих стран должно стать подписание межправительственного соглашения о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Накануне мы обсуждали это намерение с коллегами МВД Литвы. Сейчас специалисты прорабатывают проект будущего соглашения. Надеюсь, в ближайшее время водители Украины и Литвы смогут положительно оценить нашу работу.

МВД Украины высоко оценило партнерство с Литовской Республикой. Уверена, что наше сотрудничество с целью защиты национальных интересов обоих государств, укрепления безопасности и эффективного противодействия транснациональной преступности будет иметь устойчивый положительный результат.