Об этом пишет портал ГолосUA.

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Под ОП собрались сторонники Александра Клименко – одного из претендентов на пост руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом Инсайдер UA сообщает на своем канале в Telegram.

Пришло человек 150. Распространяют листовки, где написано, что во время встречи в Белом доме Зеленский обещал Байдену завершить конкурс по избранию главы САП, и это было условием получения денег МВФ.

Фанаты Клименко утверждают, что он самый порядочный и честный кандидат, которого поддерживают Центр противодействия коррупции и послы стран G7. На плакатах протестующих написано «Обещал Байдену – выполняй!», «Дали кредит – отрабатывай!», «Зеленский, не бойся, он тебя не посадит!».