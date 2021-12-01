Достоинство человека соединяет его с Богом и проявляется в уме, свободе воли, творчестве, а гордыня - стремление казаться лучше за счет унижения других.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом преподаватель Киевских духовных школ иеромонах Митрофан (Божко) рассказал на Ютуб-канале «Православная Церковь».

"Человеческое достоинство следует отличать от гордыни. Потому что человеческое достоинство укоренено в достоинстве Божием. Когда Господь творил человека, в Писании написано, что Господь сотворил его " по образу Своему и по подобию своему» (быт. 1:27). Образ Божий-это те качества, которые человек получил; те качества, которые роднят человека с Богом. Какие это могут быть качества? Это ум, воля, дар творчества, поскольку Бог – Творец, и человек обладает творческим даром, может преображать мир вокруг себя. Человек имеет свободу воли, поскольку может управлять собой, своими чувствами. Человек может противостоять своим природным инстинктам", - пояснил иеромонах Митрофан.

Он подчеркнул, что в истории известно много примеров из жизни святых, когда человек шел против природных инстинктов, например, инстинкта самосохранения, и отдавала жизнь ради высших целей, веры, убеждений, совести.

Священник обратил внимание, что основы человеческого достоинства заложены в уме, воле и творчестве, а задача человека, владеющего ими, стать ближе к Богу.

«Воля человека управляет ею и говорит, что я могу идти сверх того, что определяет меня, как часть животного мира. Разум роднит нас с Божьим разумом. В этом мире животные имеют инстинкты и руководствуются ими, а человек в отличие от животных может познавать окружающий мир и познавать даже самого себя в окружающем мире, познавать Бога - Того, Кто превыше этого мира и стремится к Нему. Человек, имея образ Божий, имеет задачу стать похожим на Бога, быть таким, как Бог – благим, добрым, любвеобильным. Идти теми стопами и характеристиками, которыми меряет Бог», - рассказал отец Митрофан.

Он пояснил, что гордыня отличается от достоинства самовозвеличиванием: человек старается казаться лучше за счет унижения других.

"Это большая разница творческого подхода к своей личности, когда человек прилагает усилия для своего духовного, интеллектуального, физического роста. И гордостью, когда человек ничего не делает, но старается казаться выше за счет унижения других. Или когда она просто себе рисует иллюзию, Мираж, картинку в своей голове, что она что - то имеет, а на самом деле она тратит даже то, что у нее было, то малое, чем она бы могла воспользоваться для своего дальнейшего развития», - подчеркнул преподаватель Киевских духовных школ.

Иеромонах Митрофан напомнил, что достоинство человека укоренено в образе Божьем, «который в себе человек должен развивать, а гордыня - это отсечение себя от Божьей благодати, когда человек засыхает в своей изоляции».