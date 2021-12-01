Футуролог и общественный деятель Алексей Толкачев объяснил, почему считает необходимым внедрить безусловный основной доход, и рассказал, как он позитивно повлияет на общество.

Об этом он рассказал на своем канале «Толчок».

Толкачев объяснил, что современная система устроена так, что материальные ресурсы, которых достаточно, не распределяются равномерно, чтобы обеспечить всем людям их базовые потребности. Таким образом, говорит футуролог, создается искусственный дефицит, который вынуждает каждого человека бороться за эти ресурсы.

По его словам, освобождением из этой гонки является создание достаточного для всех ресурса, который будет как воздух, которым мы дышим: он есть сегодня, будет завтра, и у людей больше не будет стресса не добыть этот ресурс.

«Так вот, то же самое может быть и с деньгами, если всем людям будут выплачивать безусловный основной доход. Вопрос даже не в том, чтобы обеспечить людей в условиях очередной технологической революции, когда всю работу за нас будут выполнять роботы, искусственный интеллект и нейросети. Вопрос в том, чтобы дать людям совершенно другую реальность, в которой они психологически начнут себя ощущать иначе: без постоянного стресса, агрессии и борьбы за выживание. Это почти идеальный мир, о котором мы могли бы мечтать. И только в таком мире возможна свобода. Свобода от нищеты и от страха для реализации и творчества», - заявил Толкачев.

По его словам, многие критики безусловного основного дохода сравнивают это с коммунизмом и приводят в пример практику негативного опыта выплат пособия по безработице, получая которые люди перестают работать вообще.

«Такая ситуация с атрофированием общества как раз происходит, когда подачки людям делаются в неправильной форме. Пособие по безработице – это деньги, которые вы получаете, если вы не трудоустроены. Скажите, в такой картинке у вас будет мотивация трудоустраиваться? Понятно, что, если вы трудоустроитесь, вы потеряете халявные деньги», - объясняет Толкачев.

Эксперт подчеркнул, что безусловный основной доход – это о другом, это деньги, которые человек будет получать несмотря ни на что, в том числе вне зависимости от наличия трудоустройства. По его мнению, имея основной базис, который позволит быть уверенным в завтрашнем дне, люди будут хотеть большего и реализовывать свои амбиции на любимых работах.

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