Руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин высказался по поводу прямых переговоров между Украиной и Россией.

Об этом он рассказал у себя в Telegram.

Как отмечает Жорин, на прямых переговорах между Украиной и Россией всегда настаивала именно последняя. «Зеленский готовит прямые переговоры с Путиным. Мы предупреждаем об этом уже не первый месяц, а сегодня президент в Верховной Раде подтвердил свои намерения», - рассказывает он.

Тем не менее, добавляет руководитель Центрального штаба Нацкорпуса, президент указал на давление со стороны международных партнеров. Как бы там ни было, он указывает на негативные последствия таких переговоров: после этого позиции господствующей партии значительно ослабятся. «Такие договоренности принесут Украине только вред», - объясняет Жорин и добавляет, что Нацкорпус об этом также предупреждал.

В то же время у себя в Telegram лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий отметил положительный момент выступления Зеленского. В частности, он говорит о награждении ветерана с позывным Да Винчи званием Героя Украины.

Как сообщала Politeka, представители Нацкорпуса выйдут на Майдан Независимости в честь восьмой годовщины Революции Достоинства.

Также Politeka писала о том, что активисты Нацкорпуса требуют введения запрета на проведение развлекательных мероприятий в скорбные дни.

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