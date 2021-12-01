Политолог Руслан Бизяев рассказал, что свидетельствует о том, что для президента России Владимира Путина временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей являются частью Украины.

Об этом он сказал в эфире программы “Развилка” с Любовью Завальнюк.

“Путин стоит на базе канонических Минских соглашений, которым фактически после последних заявлений глав министерств иностранных дел Германии и Франции уже де-факто приказали долго жить. Он говорит: “Ребята, давайте искать выход из этой ситуации”. Но даже если вы вспомните знаменитый путинский указ, то в последнем абзаце там черным по белому написано, что “мы даем преференции этим предприятиям до выполнения Минских соглашений”. То есть для Путина Донбасс – это Украина. И для российских элит Донбасс – это Украина”, - сказал Руслан Бизяев.

Он отметил, что у него был разговор с коллегой, который заявил о жителях оккупированных территорий, что “пытались сделать их русскими, но ничего не получилось”.

Как сообщала Politeka, Александр Мусиенко рассказал, что российских войск на границах недостаточно для оккупации.

Также Politeka сообщала, что Юрий Подорожний рассказал о целях Путина в поддержке беспорядков на польско-белорусской границе.