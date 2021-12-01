Юрист, общественный деятель Геннадий Друзенко рассказал, почему считает настоящим Днем Независимости Украины 1 декабря и поздравил украинцев.

Об этом он рассказал на своем YouTube канале.

Друзенко объяснил, что 1 декабря 1991 года на референдуме украинцы проголосовали за независимость нашего государства. Именно это, по его мнению, должно определять и день празднования Дня Независимости, и то, кто действительно суверен в нашем государстве. Поэтому юрист поздравил украинцев с днем настоящей независимости.

«В этом основополагающем вопросе украинское самовосприятие действительно двоится. До сих пор у нас нет окончательного ответа, кто в Украине главный суверен и бенефициар. Если мы откроем действующую Конституцию, мы увидим в статье 5 однозначный ответ на этот вопрос, что единственным источником власти, имеющим исключительное право изменять и устанавливать конституционный строй, является народ Украины. То есть, все мы с вами в нашей целостности», - объяснил Друзенко.

При этом, отметил юрист, наша Конституция не содержит инструментов прямого волеизъявления для народа. Друзенко подчеркнул, что не считает, что Украина как государство взросла, например, до швейцарской демократии, где проводят несколько общенациональных референдумов в год. По его словам, для этого нужно хорошо учиться, знать, как устроено государство и понимать, о чем идет речь в очень сложных вопросах, которые выносят на референдум.

«Тем не менее, 30-летие нашей независимости свидетельствует, что элиты, как правило, собраны в парламенте, довели Украину до состояния войны, потери территорий. Самая бедная по официальной статистике страна Европы, оказавшаяся в серой зоне между коллективным Западом и Россией. Народу после первого декабря 1991 года так и не дали возможности высказаться по самым основным вопросам украинского строительства. Поэтому я убежден, что настоящий день рождения Украины мы празднуем 1 декабря», – заявил Друзенко.

Как сообщала Politeka, Кириченко рассказала, как украинцам прийти к политической нации.

Также Politeka сообщала, что Геннадий Друзенко заявил, что Украине следует пересмотреть государственную конструкцию.