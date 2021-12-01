Российский оппозиционер Андрей Сидельников предположил, что военная экспансия президента РФ не ограничится Украиной, а продлится на территории стран Балтии и Молдовы.

Об этом он рассказал в программе «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской.

По мнению гостя программы, полномасштабная война на Востоке Украины будет только началом, а не концом, президент РФ пойдет дальше. «Не только востоком Украины не ограничится, но и Украиной. Это мне совершенно понятно: если случится так, что Украина будет завоевана в той или иной степени, то это не остановится на границах Украины», - убежден он.

Как отмечает Сидельников, с Беларусью ситуация и так уже ясна, а потому российская экспансия перейдет на территорию стран Балтии и Молдовы. Кроме того, добавляет оппозиционер, это касается и Латвии, куда руководство РФ направляет массу ресурсов, чтобы поддерживать русскоязычное население и настраивать его против демократии и западных ценностей.

Следовательно, заключает он, оптимистичных прогнозов по поводу политики Путина пока нет. В то же время Сидельников акцентирует внимание на растянутости сроков. «То есть необязательно январь наступит, Новый год и начнется наступление. Необязательно это будет так», – рассуждает гость программы.

Как сообщала Politeka, Сидельников рассказал, на чем держатся власти Путина.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко прокомментировал сообщение газеты The New York Times о том, что Путин готов к полномасштабному вторжению в Украину.