Экономист Виктор Скаршевский считает, что власти Украины торгуют украинским суверенитетом вместо того, чтобы его защищать.

Об этом он рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

«Они говорят, что это МВФ им сказал так делать. Извините, может он до этого вам и говорил. Но после того, как вы поставили подпись – это уже ваши обязательства. Это уже ваша политика, и вся ответственность на вас лежит, уважаемые руководители страны. Но они торгуют украинским суверенитетом, который не они завоевывали, который они должны блюсти. А они торгуют этим суверенитетом, причем в кредит, причем за копейки. Они его по многим частям уже продали», - говорит он.

Эксперт также высказался и по поводу тарифной политики.

«С апреля – мая, после окончания отопительного сезона, исходя из того, что написано в меморандуме с МВФ, власть собирается поднять тарифы на электроэнергию для населения. Власть собирается поднять цены на газ для населения, и собирается поднять тарифы на отопление. Понятно, что если тарифы на отопление будут подняты в мае, мы прочувствуем это уже в следующем отопительном сезоне. Это четко прописано. Раньше так четко не прописывали. Это означает, что электроэнергия подорожает для украинских граждан раза в два, как показывают предварительные расчеты», - рассказывает эксперт.

Он отмечает, что это собирались сделать раньше, но держали на уровне 1,64 грн, 1,68 грн за киловатт из соображений популизма.

«Прекратится действие годовых тарифов на газ. Это одно из немногих, как я считаю, правильных решений, что была зафиксирована цена на газ для населения с первого мая 2021 года до первого мая 2022 года. Власти взяли на себя обязательство отменить этот подход. Это означает, что раза в три могут поднять цены для населения на газ», - сообщает Скаршевский.

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