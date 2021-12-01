Политический аналитик Руслан Бизяев прокомментировал заявление президента о государственном перевороте, который будто бы планируется в Украине в ближайшее время.

Своё мнение эксперт выказал в программе «Развилка».

«Я думаю, что сейчас начинается этап раскачки. Осенью была подготовка, а сейчас начинается раскачка. Осенью Майдан «не взлетел», и по совокупности факторов взлететь не мог. Ни один политический вопрос не выведет людей на массовые протесты – только совокупность экономических факторов, и то достаточно существенная. Но сейчас такой совокупности нет. Была даже информация, что за подвоз людей на акции протеста будут давать по тысяче гривен. А сейчас об этом говорит вице-спикер Александр Корниенко. В некоторых Телеграм-каналах даже шутят: возьми тысячу от Зеленского, тысячу от его противников – и будет у тебя две тысячи», - говорит политолог.

Он также прокомментировал положение, в котором оказалась власть.

«В нынешней ситуации Офису президента становится очень сложно маневрировать. Речь идёт о манёврах между разными группами влияния, как внутри страны, так и за её пределами. У большинства «хотелки» остались всё те же, а возможностей у экономики становится всё меньше», - отмечает Руслан Бизяев.

Как сообщает Politeka, ранее он заявил, что новое германское правительство не имеет никаких обязательств перед Украиной по Минским соглашениям.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Бизяева, украинская власть не может гарантировать инвесторам прозрачность.