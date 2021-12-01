Министр внутренних дел Денис Монастырский предлагает увеличить заработную плату пограничникам, спасателям, бойцам Нацгвардии и полицейским за счет детенизации экономики.

Об этом глава МВД заявил во время заседания Кабинета министров 1 декабря.

"Заработная плата пограничников, спасателей, бойцов Нацгвардии и полицейских на самом деле жалкая. Сегодня парковщики и разносчики пиццы получают больше, чем нацгвардейцы, которые обеспечивают публичную безопасность и несут службу в ООС, и пограничники, которые защищают наши границы. Мы можем повысить зарплаты для 350 тысяч работников системы МВД и начать строить государственную границу путем детенизации экономики", – цитирует Монастырского прессслужба МВД.

Министр отметил, что об увеличении ставок акциза речь не идет исключительно о детенизации экономики.

"По результатам работы прошлого месяца системы МВД поступления по акцизу увеличилось на около 1 млрд грн по сравнению с прошлым месяцем. Абсолютно реально увеличить эти средства на 10 млрд в следующем году и выделить их на денежное обеспечение подразделений МВД. Это позволит постепенно повысить зарплаты на 20%. Я беру на себя политическую ответственность за реализацию этого предложения и прошу поддержки коллег", – отметил он.

Напомним, в июне 2021 года тогдашний заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что украинские полицейские массово увольняются из-за низких зарплат. Ранее Геращенко говорил, что низкие зарплаты привели к тому, что недокомплект патрульной полиции в Киеве достигает 50%.

В сентябре руководитель МВД Денис Монастырский заявил, что потребует повышения зарплат полицейским. Министр рассказал, что в Нацполіції зарплаты корректируются в пределах 12-16 тысяч гривен, с надбавками и выплатами за выслугу лет.