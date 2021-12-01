«Ігор Валерійович вже давно чекає зі своїми трьома паспортами», – Гончаренко



Пропозиція Володимира Зеленського дозволити множинне громадянство в Україні є очевидним подарунком бізнес-партнеру президента олігарху Ігорю Коломойському, вважають у фракції партії «Європейська солідарність». Про це заявив член партії Олексій Гончаренко, пише "Главком".



«Сьогодні Зеленський оголосив гарну новину для Коломойського: в Україні буде множинне громадянство. Ігор Валерійович вже давно чекає зі своїми трьома паспортами. Цікаво, що Зеленський розпочав свій виступ тим, що він хоче казати слово «вперше». Так я хочу сказати, що вперше українець став лідером за обсягом відмитих грошей в США, обігнавши африканських диктаторів та аферистів з усього світу, – це Ігор Коломойський», – заявив Гончаренко.



Гончаренко нагадав, шо в США вийшла книга про це під назвою «Американська клептократія», в якій розповідається, як Зеленський і Коломойський є бізнес-партнерами.



«Треба нагадувати Зеленському, хто він є і хто його привів до влади. Він хоче через футболки своїх депутатів нам сказати, що президент проти олігархів», – додав Гончаренко.



Нагадаємо, 23 жовтня до США надійшла у продаж книга «Американська клептократія», присвячена схемам відмивання коштів Ігорем Коломойським та його зв'язкам із президентом Володимиром Зеленським.