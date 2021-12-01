«Ігор Валерійович вже давно чекає зі своїми трьома паспортами», – Гончаренко
Пропозиція Володимира Зеленського дозволити множинне громадянство в Україні є очевидним подарунком бізнес-партнеру президента олігарху Ігорю Коломойському, вважають у фракції партії «Європейська солідарність». Про це заявив член партії Олексій Гончаренко, пише "Главком".
«Сьогодні Зеленський оголосив гарну новину для Коломойського: в Україні буде множинне громадянство. Ігор Валерійович вже давно чекає зі своїми трьома паспортами. Цікаво, що Зеленський розпочав свій виступ тим, що він хоче казати слово «вперше». Так я хочу сказати, що вперше українець став лідером за обсягом відмитих грошей в США, обігнавши африканських диктаторів та аферистів з усього світу, – це Ігор Коломойський», – заявив Гончаренко.
Гончаренко нагадав, шо в США вийшла книга про це під назвою «Американська клептократія», в якій розповідається, як Зеленський і Коломойський є бізнес-партнерами.
«Треба нагадувати Зеленському, хто він є і хто його привів до влади. Він хоче через футболки своїх депутатів нам сказати, що президент проти олігархів», – додав Гончаренко.
Нагадаємо, 23 жовтня до США надійшла у продаж книга «Американська клептократія», присвячена схемам відмивання коштів Ігорем Коломойським та його зв'язкам із президентом Володимиром Зеленським.
Подарок Коломойскому? Нардеп объяснил истинную цель множественного гражданства
«Ігор Валерійович вже давно чекає зі своїми трьома паспортами», – Гончаренко