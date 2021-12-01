Национальный Корпус сообщил, что 1 декабря, то есть сегодня в 19:00 на Майдане Независимости в Киеве состоится акция в честь восьмой годовщины Революции Достоинства.
Об этом говорится на официальном сайте Национального Корпуса.
В публикации подчеркивается, что 1 декабря 8 лет назад на столичных улицах собралось более миллиона украинцев в знак протеста против событий 30 ноября, когда беркутовцы жестоко избили студентов. «Национальный Корпус выйдет на акцию протеста, чтобы напомнить властям, что они не вечны, а всех предателей ждет одинаковая судьба», - заявлено на сайте.
«Именно события 1 декабря стали ключевым моментом трансформации студенческого протеста в многотысячное всеукраинское революционное движение против режима Януковича», - объясняется в публикации. Следовательно, добавляется на сайте, Нацкорпус предъявляет требование властям снять с должностей всех пророссийских агентов.
Нацкорпус сообщает, что акция начнется в 19.00, но сбор участников запланирован на 18.00. К тому же, отмечено в публикации, митинг можно будет просмотреть в прямом эфире, перейдя по ссылке.
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Как сообщала Politeka, активисты Нацкорпуса требуют введения запрета на проведение развлекательных мероприятий в скорбные дни.
Также Politeka писала о том, что Нацкорпус прокомментировал создание ВОО «Общество ветеранов АТО».