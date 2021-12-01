Национальный Корпус сообщил, что 1 декабря, то есть сегодня в 19:00 на Майдане Независимости в Киеве состоится акция в честь восьмой годовщины Революции Достоинства.

Об этом говорится на официальном сайте Национального Корпуса.

В публикации подчеркивается, что 1 декабря 8 лет назад на столичных улицах собралось более миллиона украинцев в знак протеста против событий 30 ноября, когда беркутовцы жестоко избили студентов. «Национальный Корпус выйдет на акцию протеста, чтобы напомнить властям, что они не вечны, а всех предателей ждет одинаковая судьба», - заявлено на сайте.

«Именно события 1 декабря стали ключевым моментом трансформации студенческого протеста в многотысячное всеукраинское революционное движение против режима Януковича», - объясняется в публикации. Следовательно, добавляется на сайте, Нацкорпус предъявляет требование властям снять с должностей всех пророссийских агентов.

Нацкорпус сообщает, что акция начнется в 19.00, но сбор участников запланирован на 18.00. К тому же, отмечено в публикации, митинг можно будет просмотреть в прямом эфире, перейдя по ссылке.

Как сообщала Politeka, активисты Нацкорпуса требуют введения запрета на проведение развлекательных мероприятий в скорбные дни.

Также Politeka писала о том, что Нацкорпус прокомментировал создание ВОО «Общество ветеранов АТО».

https://t.me/nationalcorps/10383