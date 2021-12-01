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Хорошо помню, как 30 лет назад, мы агитировали за поддержку акта о независимости Украины на референдуме 1 декабря 1991 года.

И сейчас с грустью и страхом наблюдаю за нынешней властью, среди которой нет ни одной известной личности, которая бы боролась за Независимость Украины.

Заробитчане, шоумены, бизнесмены, мигранты... сейчас у руля власти нашего государства, которое раньше им не было нужно в принципе.

Поэтому, беда и трагедия заключается в том, что социальный лифт выбросил на поверхность людей, которые еще вчера смеялись с самостоятельной Украины, а ныне, волею судьбы и случая, ее возглавляют.

Убежден, что без патриотической, профессиональной и некоррупционной власти нечего надеяться на Украинский прорыв к новому качеству жизни Человека и Украины. Мировая цивилизация не изобрела других путей создания демократических и благополучных Государств, чем как ежедневный и жертвенный труд чиновников и всех граждан в интересах человека, общества и страны.

Почитая нашу общую победу на референдуме 1 декабря 1991 года, продолжаем торговать путь к той желанной Украине, за которую голосовали 90,32 процентов жителей тогдашней советской Украины.

П. С. Для понимания тогдашней непростой ситуации, просто напоминаю, что президент США Джодж Буш-старший 1 августа 1991 года в Киеве, то есть за несколько месяцев до референдума, подчеркнул, что американцы не приветствуют возможное провозглашение нашей независимости, потому что это «самоубийственный национализм»?!