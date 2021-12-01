Экс-уполномоченный ВР по правам человека Валерия Лутковская рассказала, что нужно было делать президенту Владимиру Зеленскому после того, как он заявил о подготовке госпереворота.
Об этом она сказала в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.
“Возможно, это и плохой вариант – усиление роли правоохранительных органов в государстве. Я не поддержала бы такую идею. Возможно, изменение риторики в общении с гражданами Украины. Я бы поддержала второй вариант… Если есть обоснованные подозрения относительно проведения того или иного переворота, понятно, что в этой ситуации рассматривается вопрос об усилении правоохранительной составляющей”, - сказала Лутковская.
Она отметила, что в частности Служба безопасности Украины должна занять более активную позицию и отслеживать, не идет ли подготовка к перевороту.
“Правоохранительные органы должны следить за тем, чтобы не было попыток незаконного ввоза оружия на территорию Украины. Но тут же возникает вопрос, что будет тогда с правами человека”, - добавила Валерия Лутковская.
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По ее словам, украинцы чувствуют себя свободными и плохо реагируют на различные ограничения, что может ухудшить ситуацию.
Как сообщала Politeka, политолог Максим Яли прокомментировал поведение президента Зеленского на его пресс-марафоне.
Также Politeka сообщала, что Алексей Баганец заявил, что в конституциях большинства европейских государств записано, что люди имеют право на восстание.