Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что, исходя из ситуации с мигрантами на границах Польши и Беларуси, Украине стоит укреплять границы.

Об этом он рассказал в программе «Акценты» с Татьяной Резвин.

«Этих мигрантов боятся, наверное, больше, чем вооруженной агрессии. С момента непризнания выборов в Беларуси у нас постоянно идёт обсуждение вероятных угроз с севера – это идёт уже более года», - сказал Мусиенко.

По мнению эксперта, укрепление границ в связи с миграционным кризисом действительно неплохое решение, потому что вероятной угрозы ожидать стоит и лучше заранее к ней подготовиться.

«Очень важно, чтобы этот проект не закончился как проект «Стена»: он хорошо начинался и это была правильная задумка, но он не был реализован», - подчеркнул Мусиенко.

Как отметил эксперт, любые инициативы по укреплению обороноспособности Украины на границах являются важными и актуальными, исходя из последних событий в Беларуси.

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