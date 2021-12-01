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Николаевский глиноземный завод в течение 2018-21 годов заплатил налогов на 929 млн гривен, но за тот же период получил из госбюджета возмещения налога на добавленную стоимость на 4 млрд 169 млн гривен. Эти данные сообщили в Государственной налоговой службе.

Согласно информации ГНС, в 2018 году НГЗ заплатил в бюджеты всех уровней налогов на 157 млн грн, возмещение НДС составило 1 млрд 551 млн. В 2019-м те же показатели составили 379 млн и 1 млрд 164 млн соответственно, в 2020-м – 289 млн и 816 млн, за 11 месяцев 2021 года – 104 млн и 638 млн соответственно. При этом, общий объем уплаченных налогов включает 215 млн грн налога с доходов физлиц и 17,8 млн военного сбора, которые по сути являются не деньгами предприятия, а представляют собой удержаниями из денег наемных работников, совершать которые обязан работодатель.

Таким образом, за период 2018-21 годов получил из госбюджета на 3,240 млрд больше, чем заплатил в него налогов.

Николаевский глиноземный завод не первый раз оказывается замешанным в скандалы. Ранее Главное следственное управление Госфискальной службы Украины начало досудебное расследование по уголовному производству по факту причинения вреда государству должностными лицами ООО «Николаевский глиноземный завод». По данным уголовного производства, открытого по факту невыплаты НГЗ за последние три года экологического налога за размещение отходов красного шлама, убытки государства превышают 240 млрд гривен.

Весной 2021 экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

В красном шламе были обнаружены мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бор, кальций, хром, железо, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций, которые представляют наибольшую опасность для людей. Для защиты от воздействия красного шлама местные жители инициировали создание общественной организации «Стоп Шлам».