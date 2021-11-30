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Накануне выступления Владимира Зеленского в Верховной Раде уже известно, что никто не собирается слушать президента – все политические игроки готовятся устроить ему «избиение младенцев». Так политический публицист Дмитрий Джангиров прокомментировал ситуацию накануне обращения президента Украины к Верховной Раде, запланированного на среду, 1 декабря 2021 года.

«Бывают моменты у политиков, идущих к катастрофе, когда они пытаются проявить силу, а на самом деле это выглядит откровенной слабостью. Именно так произошло с уже ставшим знаменитым «пресс-марафоном» Гаранта – эта акция, несмотря на предъявление серьезных обвинений Ринату Ахметову, пошла Зеленскому & Co в жесткий «минус». Если отбросить проплаченных ботов, то амплитуда комментариев – от едких насмешек до жесткого негатива и откровенных оскорблений», – написал публицист.

«А ведь по замыслу Офиса Президента этот «пресс-марафон» должен был показать решительность Гаранта и ничтожность предъявляемых ему обвинений (коррупция в окружении и «Вагнергейт») как раз накануне обращения Зеленского к Верховной Раде 1 декабря. Теперь же сразу много «черных лебедей» свидетельствуют и том, что завтра в Раде произойдет «избиение младенцев», – добавил он.

По словам Джангирова, пресс-марафон продемонстрировал слабость Зеленского, особенно случай, когда президента оскорбляли «журналисты с пониженной социальной ответственностью» вроде Юрия Бутусова.

«Которые дерзят и по-хамски пререкаются, а президент предстает в кадре испуганным и психованным человечком, который что-то мямлит в ответ на острые вопросы, срывается на истерику, оправдывается в стиле «сам дурак» и просто оскорбляет журналистов. Продемонстрированная президентом слабость создала прецедент, как легко и просто вывести его из себя, когда он забывает роль Голобородько и предстает «просто Зеленским», чьи человеческие качества находятся существенно ниже «общественно приемлемых», – резюмировал автор.

«Стало понятно, что, задав или просто выкрикнув с места во время речи президента неудобный вопрос («день рождения Ермака», «офшоры Коломойского», «кто в ОП слил операцию по вагнеровцам» или без затей – о невыполненных предвыборных обещаниях) станет для Зеленского триггером для механизма саморазоблачения своей крайне непривлекательной сущности», – пояснил он.

И в итоге, как спрогнозировал Джангиров, есть риск, что никто даже слушать не будет обращение президента к Верховной Раде, которое со старта превратится в хайп и скандал.

«Кстати, на самом деле, никто и не собирается слушать обращение Зеленского – все готовятся нападать», – предупредил он.

«Причем эти вполне конкретные «все», которые готовы перейти от обороны к наступлению, стали очередным рукотворным «черным лебедем» выпущенным с Банковой как следствие «войны против всех» с помощью неправовых механизмов в виде СНБО. И действительно, в той или иной степени фронды с президентской вертикалью находятся такие разнородные силы, как мелкие предприниматели, которых давят налогами (SaveФОП), бизнесмены средней руки, которых записали в «контрабандисты» и «воры в законе», и крупный бизнес в лице Рината Ахметова и других олигархов, и часть бывших «слуг», переходящих под знамена Дмитрия Разумкова, и влиятельные политические игроки вроде Арсена Авакова, ободряемого англосаксами, и большинство СМИ», – перечислил публицист.

Также Джангиров обратил внимание, что Конституционный Суд Украины отказался приводить к присяге новый судей, которых назначил Зеленский.

«А «черные лебеди» продолжают лететь даже сегодня – 30 ноября, за день до выступления ЗЕ в Раде. Так, 30 ноября Конституционный Суд отказался приводить к присяге судей Александра Петришина и Оксану Грищук, которых 26 ноября президент Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ назначил судьями КСУ… По сути, это демонстрация позиции КСУ по решению Зеленского об отстранении Тупицкого и Касминина (оба это решение оспаривают в Конституционном Суде). То есть, КСУ это отстранение не признаёт», – подчеркнул публицист.

«В общем, «стая политических товарищей», увидев, как «Акела промахнулся» на пресс-конференции, готовится сделать Зеленскому «веселую жизнь». А совсем недавно был обнародован опрос, согласно которому Зеленский в гипотетическом втором туре проигрывает Разумкову», – заключил политический публицист Дмитрий Джангиров.