Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, проводит ли сейчас Украина подготовку к вероятному полномасштабному нападению РФ.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай 24».

По словам эксперта, государство действительно проводит подготовку к возможной полномасштабной войне с Россией, в частности, речь идет о военных учениях. «Вот на полигоне «Широкий лан» масштабные учения у нас. По другим направлениям. Возможно, это мало коммуницируется», - говорит Мусиенко.

Тем не менее, он имеет определенные замечания по поводу полноты и меры этой подготовки. По мнению гостя программы, Украина должна проводить тактическую и стратегическую подготовку. Как минимум, добавляет он, должно состояться заседание СНБО, но не по поводу санкций и прочего, а именно на тему обороны. «Пройтись по военным аспектам, таким как оперативные нужды. Все, что необходимо сейчас, какие есть проблемы, пробелы. И тут же на СНБО в ручном режиме решить. Где-то недостает топлива, где-то еще какие-то проблемы», - объясняет эксперт.

Кроме этого, добавляет Мусиенко, необходимо поднять вопрос о готовности войск и обсудить методы противодействия. По его словам, следует также планировать начало учений по всей Украине уже в следующем году. «С задействованием всех сил наших, которые есть у армии. По разным направлениям. Чтобы смоделировать возможные способы развития событий, ударов с разных сторон российской армией, способы противодействия», - подчеркивает гость программы.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что российских войск на границах недостаточно для оккупации.

Также Politeka писала о том, что Соболевский сообщил о скрытой мобилизации резерва в РФ.