Самому старшему из четырех ребят, который также подозревается в переброске ханукии 20-ть лет, а самому младшему 18-ть.

Всех ребят задержала полиция и сейчас проходят следственные действия для определения роли каждого молодого человека в этом деле. Как заявляют сами же ребята, сделали это ради шуток. Теперь такие шутки могут испортить им дальнейшую жизнь, поскольку подобные поступки наказываются, судебных решений не избежать.

Напомним, инцидент произошел в понедельник, 29 ноября, около шести часов утра в центре города возле Цума. На одно из видео, которое зафиксировали камеры видеонаблюдения, попали молодые люди, которые подошли к ханукии. Сначала они ходили вокруг нее, а потом начали двигать. В результате конструкция упала на землю и погасла.

При этом хулиганы снимали все происходящее на телефоны, а после того, как завалили ханукию, просто сбежали.