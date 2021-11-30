Народные депутаты приняли законопроект №4626 «О службе военного капелланства», убрав из текста дискриминационную поправку, что ограничивает права верующих Украинской Православной Церкви, которые выполняют военные обязанности в Вооруженных силах Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ председатель юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов предоставил разъяснения относительно принятой законодательной инициативы.

"Закон, который приняли сегодня, не лишен определенных недостатков, но хорошо, что в нем, по крайней мере, отсутствует риторика времен П. Порошенко», - подчеркнул протоиерей Александр Бахов.

Глава юротдела пояснил, что депутаты не проголосовали за поправку, которая предусматривала дискриминацию верующих Украинской Православной Церкви, исполняющих воинские обязанности в Вооруженных силах Украины.

"В законопроекте была заложена дискриминационная норма-это часть 3 статьи 7, где предусматриваются определенные ограничения, в частности, процитирую: «не может быть военным капелланом лицо, которому законом ограничен доступ в соединения, воинские части и подразделения Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, к другим образованным в соответствии с законами Украины военным формированиям и Государственной пограничной службы Украины». Эта правка не была принята сегодня«, - пояснил отец Александр, добавив, что данная правка была основана на т. н. законе» о принудительном переименовании " №2662.

По словам главы Юротдела УПЦ, исключен сегодня пункт как раз был рассчитан на то, чтобы зафиксировать ограничения, которые есть в законе №2662, и перенести их в закон о капелланстве.

Священник пояснил, что соответствующий комитет уже исключал эту правку как дискриминационную и не соответствующую Конституции, и напомнил, что в первом чтении 21 мая 2021 года этот законопроект был принят без нее.

"За это время - с весны до осени-в соответствующий комитет поступали различные виды правок. Среди них и вышеупомянутая. Она была представлена на второе чтение и в результате исключена», - сказал он.

Сегодня Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект «О службе военного капелланства».

Принятый законопроект №4626 предусматривает создание Службы военного капелланства и определяет ее структуру, подчинение и общую численность.

Законом закреплен статус военных капелланов как военнослужащих, определены их функциональные обязанности и требования.

При этом информация, которую будет получать капеллан от военных, является конфиденциальной.

Также в Украине создадут межконфессиональные советы по вопросам военного капелланства как совещательный орган Минобороны и МВД.