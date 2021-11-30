Блогер, журналист Сергей Лямец рассказал, существует ли в Украине внешнее управление, а также объяснил, почему некоторые люди считают, что Украина никогда не выходила из-под внешнего управления.

Об этом он рассказал в программе «100% Лямец».

«Мы скатились в ситуацию, когда мы не стесняемся признать, что мы сами не принимаем ключевые решения. Складывается впечатление, что у нас тотальное внешнее управление. Мы, будучи вроде как независимым государством, ездим на поклон к кому-то, кто нам рассказывает, что делать», - сказал Лямец.

По словам эксперта, некоторые люди говорят, что Украина никогда не выходила из внешнего управления, потому что до Майдана мы были под управление России, а после Майдана нами стал руководить Запад.

«Россия тоже имеет сильные позиции, то есть мы находимся в консенсусе, где нам кажется, что мы под управлением Запада, но на самом деле это согласованная позиция, где Россия имеет свои позиции, а Запад свои», - подчеркнул Лямец.

По мнению эксперта, на нашу страну одновременно влияет две ключевые в мире силы – это Россия и Запад.

Как сообщала Politeka, Сергей Лямец рассказал, сколько в мире трудовых мигрантов.

Также Politeka публиковала слова Сергея Лямца: Украина – это страна, которая не хочет использовать свой трудовой потенциал.