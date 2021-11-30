29 ноября представители Национального Корпуса собрались под горсоветом во Львове по поводу устроенного блогерами развлекательного мероприятия в День памяти жертв Голодомора с требованием запретить развлекательные мероприятия в скорбные дни.

Об этом сообщили на официальном сайте Национального Корпуса.

«Представители Национального Корпуса провели акцию под стенами Львовского горсовета, чтобы сделать невозможным повторение таких позорных инцидентов, как эротическая вечеринка блогеров в День памяти жертв Голодомора. Активисты передали заместителю мэра обращение с требованием запретить проведение во Львове развлекательных мероприятий в дни трагических событий истории Украины», - говорится в публикации.

В Telegram сказано, что активисты Национального Корпуса также посетили Дом ученых – место проведения этой громкой вечеринки.

«Заместитель директора Дома Василий Мастикаш публично извинился за допущение такого инцидента и заверил, что организаторы действа обманули его, скрывая подробности празднований при заключении договора об аренде. В настоящее время деятельность Дома ученых приостановлена ​​из-за нарушения карантинных мер», - говорится в публикации.

Также, как отмечается на сайте Национального Корпуса, активисты вручили заместителю городского головы обращение с требованием запретить развлекательные мероприятия во Львове в трагические мемориальные даты.

«Но этого недостаточно. Виновники должны понести заслуженную ответственность. Уже известно, что отдельные участники вакханалии, которая проходила там 27 числа, уже получили приглашение на допрос в полицию. В дальнейшем мы будем держать руку на пульсе и тщательно контролировать действия государственных органов по этому громкому делу. За кощунство придется отвечать и участникам сборища, и лицам, допустившим их в скорбный день в Дом ученых», - подчеркнуто на сайте.

Как сообщала Politeka, Киевский Нацкорпус рассказал, как прошли три военной подготовки на этой неделе.

Также Politeka сообщала, что представители Национального корпуса выступили на Международном форуме объединений ветеранов.