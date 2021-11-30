Политолог и экономист Валерий Клочок рассказал, почему Украина занимает средства у международных финансовых институций и заявил, что наш долг с точки зрения европейских стран незначительный, но с нашей точки зрения огромный.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Мы вынуждены одалживать. В этом году без кредитования мы бы никак не обошлись. Был экономический кризис в прошлом году, а в этом у нас дефицит бюджета 246 млрд гривен. Статьи по бюджету, которые мы обязались оплатить, точно не выполним, а поступления дополнительные в бюджет всего около 30 млрд – где эту разницу брать?», - сказал Клочок.

По словам эксперта, государство должно строить дороги, выдавать пенсии и выплачивать долги, но денег не хватает, поэтому властям приходится занимать деньги у международных финансовых институций и ​​выполнять их указания, которые не всегда полезны для нашей страны.

«Это приведет к не очень хорошим последствиям, но возвращаясь к меморандуму с МВФ, у меня создается впечатление, что Украине во многих вопросах уже не доверяют, в частности, властям, потому что они постоянно врут», - подчеркнул Клочок.

Как отметил эксперт, в настоящее время наш внешний долг составляет 100 млрд долларов: для нас это огромная сумма, а для стран Европы – незначительная.

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