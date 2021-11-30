МВД готовится к защите границы, уже началось обучение резервистов в рамках спецоперации "Полесье".
Первый заместитель министра МВД Евгений Енин на своей странице в Facebook сообщил об обучении резервистов, которых готовят бороться с возможным миграционным кризисом.
"Проконтролировали масштабные учения резервов на Волыни в рамках продолжающейся спецоперации "Полесье". Правоохранители прибывают из разных областей для усиления нашей границы. Сегодня отрабатывали вероятную угрозу одномоментного проникновения полутысячи нелегалов на нашу территорию", - рассказывает первый замминистра.
По его словам, подобные учения проходят на территории 5 областей, граничащих с Беларусью.
"С уверенностью говорю, что нашими правоохранителями четко отработаны все наиболее вероятные сценарии противодействия миграционному кризису на нашей государственной границе. Мы эффективно отреагируем на возможные прорывы нелегалов. Вместе с этим, убедились, что у правоохранителей есть все необходимые и современные технические средства для противодействия самым разным рискам и угрозам", - заключает чиновник.
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Свой пост Евгений Енин дополнил фотографией на фоне вертолета Ми-8, которые сейчас используются, в частности, для контроля за государственной границей.