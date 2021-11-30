Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, почему того количества войск Российской Федерации, которое находится на границе с Украиной, недостаточно для оккупации.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”.

“То количество войск, которое есть на границах с Украиной, его недостаточно для оккупации, как пугают. Отсечения левобережной Украины. 40 батальйонно-тактических групп – того количества явно недостаточно. Необходимо нарастить еще хотя бы в два раза больше. Тогда да. Пока не видно”, - сказал Александр Мусиенко.

Он отметил, что Россия может преследовать свои цели и с помощью эскалации на Донбассе и создания дополнительных очагов нестабильности заставлять украинскую власть пойти на уступки.

“Выторговать все, что они хотят, заставить подписать все, что они хотят. Расчет на самом деле не на оккупацию страны и так далее, а на то, что мы сейчас обострим, где-то начнем сражение, чтобы потом давить… Есть какая-то маниакальная одержимость этой темой, что необходимо империю расширять. Я думаю, что, возможно, они попытаются попробовать”, - добавил Мусиенко.

По его словам, эту эскалацию не стоит воспринимать как блеф, поскольку в 2014 году тоже считали, что не будет вторжения.

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