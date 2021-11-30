Партия Национальный Корпус поделилась своим мнением о новосозданном Всеукраинском общественном объединении «Общество ветеранов АТО» в Харькове.

Об этом они рассказали на своем официальном сайте .

Как сообщено на сайте, новосозданная ВОО «Общество ветеранов АТО» провела в Харькове 28 ноября учредительное собрание, в котором принял участие начальник Управления СБУ в Харьковской области и на котором избрали председателя организации – Олега Сабинина. «Одна из главных задач организации, очерченная участниками мероприятия, – поддержание и отстаивание позиции Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского в вопросах укрепления обороноспособности Украины и курса на вступление в НАТО», - сказано на сайте Нацкорпуса.

Тем не менее, представители Национального Корпуса возмущаются из-за Олега Черкашина с псевдо «Испанец», который якобы будет руководить процессами «Общества ветеранов АТО».

Следовательно, они ставят под сомнения благие намерения новосозданной организации и предполагают, что все это скорее иллюзия поддержки ветеранского движения со стороны власти.

В публикации отмечается, что Олег Черкашин получит от государства орден «За мужество» ІІІ степени и «Общество ветеранов АТО» уже подало в ОП документы на его награждение. «Это возмутило ветеранское сообщество, ведь даже не все воины, героически павшие на поле боя, удостоены этой награды посмертно», - объясняется на сайте.

Как сообщала Politeka, представители Национального Корпуса выступили на Международном форуме объединений ветеранов .