Политолог Юрий Подорожний рассказал, есть ли сейчас предпосылки для появления протестных настроений в обществе.

Об этом он рассказал на канале My.ua.

«Складывается ли сегодня революционная ситуация? Да, складывается. У нас энергетический кризис подводит к такой социально-экономической ситуации, что подготавливает протестный настрой», - отметил Подорожний.

По словам эксперта, учитывая, что роста доходов в нашей стране не происходит, люди, которые получат платежи за коммунальные услуги, могут выйти на протесты.

«Что-то там власть насчитала, что мы лучше всего живем за всю историю независимой Украины. Не знаю, кто там лучше начал жить, но люди, очевидно, не могут так сказать. Зайдите в магазины продуктов, чтобы посмотреть, какие цены были в январе, и сравните с ноябрем», - сказал Подорожний.

По мнению политолога, нынешняя социально-экономическая ситуация создает предпосылки к протестным настроениям в обществе. По словам эксперта, например, немцы или французы, если их не устраивает даже что-то несущественное, они прекращают всю свою деятельность и выходят на протест, а украинцы обычно ждут уже предела нетерпения.

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