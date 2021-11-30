Экономист Виктор Скаршевский рассмотрел перспективы продажи украинским государством «ПриватБанка» и «Ощадбанка», а также возможные последствия такой продажи.

Своё мнение эксперт высказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«ПриватБанк» планируется приватизировать полностью, «Ощадбанк» – частично. Продать собираются 20 процентов его акций, быть может, чуть больше. Банки будут продавать иностранцам – такова официальная государственная стратегия в этом отношении. В ней не предусматривается участие украинского капитала – только международные финансовые организации. Наше правительство считает, что украинский капитал какой-то не такой. На практике это означает, что никакого увеличения кредитования национальной экономики не будет. Власть не имеет программы развития промышленного сектора и экспорта», - считает экономист.

Он назвал необходимые условия такого развития.

«Кабмин, Нацбанк и банковская система страны должны работать как единое целое. Этот механизм называется «расширенным правительством». А сейчас Национальный банк уже отдан вовне. Он не стимулирует кредитование, перед ним поставлена другая задача – борьба с инфляцией. Она не должна подниматься выше пяти процентов», - говорит Виктор Скаршевский.

Как сообщает Politeka, ранее он спрогнозировал прохождение нынешнего отопительного сезона.

Также Politeka сообщала, что Скаршевский подверг нынешний состав правительства критике за непрофессионализм.



