Телевизионный ведущий Василий Голованов поделился своим мнением по поводу того, действительно ли окружение президента Зеленского стремится создать у него иллюзию благополучия.

Свой комментарий он дал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Лет 10-15 назад высшие чиновники получали всю информацию из распечаток на столах. Тогда интернет ещё не был настолько развит, как сейчас. В то время для первого лица государства действительно можно было создать параллельную реальность. А сейчас любой может зайти в «эти ваши интернеты» и почитать, посмотреть, послушать разные точки зрения. Конечно, никто, особенно топ-чиновник, не будет смотреть в интернете всё. Президент не может посвящать интернету 3-4 часа в день, и доступ к его уху важен. Например, он читает в интернете о каком-то событии, а ему нашёптывают: «Вы знаете, почему оно произошло? А вот почему…», - рассказывает телеведущий.

По его мнению, от этого фактора зависит многое.

«В тёплой ванне президент, или нет – это зависит от его доверия к своему окружению. Но каков сейчас уровень этого доверия, я не знаю», - говорит Василий Голованов.

Как сообщает Politeka, ранее блогер Серей Лещенко обвинил журналистов «Украинской правды» в попытке шантажа Офиса президента.

Также Politeka сообщала, что, по мнению экономиста Виктора Скаршевского, Зеленский должен сейчас выбирать между властью и требованиями Запада.