В Европейском союзе подчеркнули прогресс в процессе имплементации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, а также высоко оценили достижение целей Соглашения за последние 5 лет.

Заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян в составе украинской делегации проинформировала сторону ЕС о мерах, принимаемых МВД на выполнение Закона Украины «О национальной безопасности», в частности по разработке Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты.

Рассказала об основных достижения и приоритетные направления развития системы МВД, среди которых реализация проектов "Безопасное детство" и "Полицейский офицер общины", противодействие домашнему насилию и внедрение системы "Custodу records".

Заместитель главы МВД отметила результат практического сотрудничества с Консультативной миссией ЕС в процессе реформирования сектора гражданской безопасности, в частности включение Национальной гвардии в мандат миссии, а также работу регионального офиса в Мариуполе.

Во время заседания вопрос искусственно созданного миграционного кризиса на границе между ЕС и Республикой Беларусь не мог остаться без внимания.

"Сегодня мы понимаем лучше, чем когда-либо, что управление миграцией и границами является ключевым элементом безопасной инфраструктуры. Именно поэтому стремимся к усилению сотрудничества с ЕС в сфере миграции и безопасности», - отметила Мэри Акопян.

Также заместитель министра обозначила дополнительные меры МВД для обеспечения безопасности на украинско-белорусской границе и важность присоединения Украины к Европейской миграционной сети.

«Мы заинтересованы в расширении сотрудничества с Агентством ЕС по пограничной и береговой охраны, в частности относительно участия в совместных операциях, введения общей модели анализа рисков сотрудничества с центром передовых технологий Frontex», - сказала она.

Сторона ЕС положительно оценила развитие сотрудничества с Европолом, Агентством ЕС по подготовке работников правоохранительных органов CEPOL.

Благодаря рабочей договоренности с CEPOL более 400 украинских правоохранителей получили доступ к образовательной платформе CEPOL LEEd. Большинство из них успешно завершили учебные курсы и получили международные сертификаты.

"Спасибо международным партнерам за готовность к дальнейшему расширению сотрудничества в различных сферах, охваченных соглашением. Впереди много работы. Дальше будет", - подчеркнула Мэри Акопян.