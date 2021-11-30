Телеведущий Василий Голованов рассказал, зачем Владимир Зеленский собирал журналистов в июне 2021 года на встрече на шашлыках, и почему его не было на новой встрече с медиа.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

Василий Голованов отметил, что его не было на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского, поскольку у него в это время была запланирована запись программы.

“У меня была запланирована запись программы на это время, на этот день. Заранее согласованная. И там приглашены были люди. А во вторых, самый простой и правильный ответ, потому что меня никто не пригласил”, - сказал Голованов.

По его словам, “Слуги народа” объявили бойкот его передаче несколько дней назад, хотя ранее на нее было заявлено три представителя команды.

Он отметил, что когда в прошлый раз Владимир Зеленский собирал на шашлыках журналистов, то там присутствовало около 50 человек.

“Представителей разных СМИ, телеканалов, руководителей каналов, печатных изданий, информационных агентств… По поводу того, почему он это делал, ну, это была очередная встреча в неформальном виде… Зачем ему было это нужно, наверное, хотел показать, что он не забронзовел. Что он такой же человек, как и все”, - добавил Василий Голованов.

По его словам, тогда встреча проходила в закрытом формате, что подразумевает, что информация с нее не может быть опубликована.

“Но, скажу так, там особо такой информации, которую услышал я, не могу представить, чтобы она прямо была закрытой”, - подчеркнул телеведущий.

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