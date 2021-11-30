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У Николаевского глиноземного завода нет необходимых разрешительных документов на то, чтобы хранить токсичные отходы своего производства в Украине. Об этом заявил партнер юридической компании GRECO Артемий Воробьев на Национальном форуме «Обращение с отходами в Украине: законодательство, экономика, технологии».

По словам юриста, у НГЗ нет необходимого разрешения на обращение с отходами.

«Нельзя размещать отходы безнаказанно, не имея на это санкции компетентного органа. Должно быть решение местного органа власти. У НГЗ разрешительного документа от Николаевской областной администрации нет», – заявил он.

Воробьев уточнил, что порядок выдачи такого документа все еще не утвержден.

«В результате размещение отходов происходит без каких-либо санкций со стороны контролирующих органов», – добавил он.

Также, по словам партнера юридической компании GRECO, НГЗ нарушает императивную норму закона, которая запрещает захоронение отходов, подлежащих утилизации.

«Однако отходы красного шлама захоранивают, хотя его можно перерабатывать, например, в цемент. И контролирующие органы этого не замечают. Не видят, что на 330 га земли в районе Бугского лимана размещаются отходы, которых там быть не должно», – сказал он.

Кроме того, утверждает Воробьев, у НГЗ нет разрешения Минэкологии на трансграничное перемещение отходов.

«С 2009 года НГЗ работает по переработке иностранного сырья. По украинскому законодательству, вывозиться должно все – и продукция (глинозем), и отходы (красный шлам). Но вывозится только глинозем. А красный шлам остается. Это уже трансграничное перемещение отходов, на которое нужно получать разрешение у Минэкологии. Но и этого разрешения у НГЗ нет», – резюмировал адвокат.

Весной 2021 экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

В красном шламе были обнаружены мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бор, кальций, хром, железо, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций, которые представляют наибольшую опасность для людей.