20-летняя внучка Софии Ротару Соня Евдокименко поразила женственностью на новых фото в соцсети. Наследница звездной династии показала себя во время прогулки по Нью-Йорку, где сейчас живет и получает образование.

София Евдокименко с ранних лет связана с модельным бизнесом и не раз принимала участие в модных показах и фотосъемках фешн-гуру. На этот раз красотка поделилась кадрами атмосферной фотосесии на фоне урбанистического пейзажа, пишет Hyser.

Она позировала в черных брюках широкого кроя с завышенной талией и топе, который позволил фанатам рассмотреть прелести ее фигуры. Свой look она дополнила массивной обувью на тракторной подошве. Волосы – собраны в хвост на затылке.

Спустя время София Евдокименко дополнила свое фото повествованием на тему "Я и Нью-Йорк" новыми, не менее эффектными кадрами:

Восторженные комментарии от ценителей женсклой красоты не заставили себя ждать. В том числе, привлекательность юной Софии отметила ее мама Светлана Евдокименко:

Стоит отметить, что в США София Евдокименко живет вместе со своим возлюбленным - американским бизнесменом украинского происхождения Денисом Жадановым. Пара много путешествует и активно проводит время.