Настоятель Свято-Воскресенский храм памяти погибших и ветеранов Афганистана протоиерей Сергей Ющик отметил, что осознанные грехи прощаются в таинстве Покаяния.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Ютуб-канал «Православная Церковь».

"В обществе бытует мнение, что Таинство Соборования направлено на то, чтобы простить забытые грехи. Но тогда получается, что духовная жизнь состоит в том, чтобы совершив грех, постараться его забыть? А когда забудешь, нужно просто сбегать на Соборование, постоять среди всех людей, протянуть руки для помазания и уже выйти из храма довольным? Мол, мне грехи простили! Прощаются грехи в таинстве Покаяния, когда человек сам осознает свой грех и просит Бога прощения за него», - пояснил священник.

Отец Сергий подчеркнул, что в таинстве Покаяния прощаются все грехи, кроме намеренно скрытых: если человек лукавит, не имеет желания исправиться, такой грех не прощается.

Священник рассказал, что происходит с грехами во время таинства Соборования.

"Во время таинства Елеосвящения мы просим у Бога исцеления тела посредством исцеления души. Что является болезнью души? Конечно, грех. Но не какой-то забытый или скрытый, а грех как источник нашей болезни, как источник болезней человеческой природы. Апостол Павел говорит, что "одним человеком грех в мир вошел, и через грех вошла смерть" (Рим. 5:12). Любая болезнь является предвестником смерти, а если смерть – это следствие греха, поэтому и болезнь очень часто является следствием не просто нашего личного греха, а падение человечества вообще», - напомнил протоиерей Сергей Ющик.

Он обратил внимание на то, что в Таинстве Соборования не нужно искать лазейку, как простить забытый грех, а просить Бога забрать вину греховности, из-за которой человек страдает от различных болезней.

» Мы просим Бога подать здоровье с помощью исцеления нашей души", - подытожил священник.