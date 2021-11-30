Российский оппозиционер и политэмигрант Андрей Сидельников рассказал, на чем держится власть Путина, а также заявил, что если человек в России не поддерживает власть, то он может лишиться работы.

Об этом он рассказал в программе «Акценты» с Татьяной Резвин.

«На деньгах и страхе людей (держится власть Путина, - Ред.). Поддерживают Путина люди, которые как-то получают свою выгоду от этой власти. Давайте посмотрим на актеров и спортсменов – они же все купленные», - сказал Сидельников.

Как отметил эксперт, известные творческие люди, в основном молодые, кто выходил на митинги в поддержку оппозиции в России, лишались работы и попадали в черный лист, поэтому многие из них молчат.

«И так в любой профессии. Все уже понимают и читают между строк, что если ты выступил против той или иной властной инициативы, значит жди беды. Люди это прекрасно понимают, поэтому им легче молчать, чтобы не потерять работу и не перестать дальше двигаться», - подчеркнул Сидельников.

По словам оппозиционера, на последних выборах в Госдуму РФ прошли ряд известных спортсменов и актеров. По мнению эксперта, люди для себя выбрали, что хотят быть ближе к кормушке невзирая ни на что, потому что их риторика не соответствует никаким европейским принципам.

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