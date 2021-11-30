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Прокурор Полтавской области Дмитрий Чибисов в ходе прохождения проверки в конкурсе на должность начальника Департамента миграционной полиции был уличен в употреблении наркотических веществ.

«Один из кандидатов на должность начальника Департамента миграционной полиции не прошёл полиграф из-за употребления наркотиков. Речь идёт о прокуроре Полтавской области Дмитрие Чибисове. Как оказалось, кандидат не прошёл полиграф, так во время проверки у Чибисова были выявлены реакции на употребления наркотических веществ, в частности кокаина», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, в публикации отмечается, что ранее к работе прокурора был ряд замечаний от жителей региона.

«На Полтавщине на справедливость его решений не раз сетовала и общественность, и бизнес», – говорится в заметке.

В сообщении подчёркивается: «Сейчас назначение Чибисова на новую должность под угрозой, разве что власти пойдут на беспрецедентный шаг. Но по нашей информации пока нет желающих закрыть глаза на эти детали. Так что, служба на должности прокурора похоже проходила нескучно, а с кадрами в стране все сложнее», – подытожил автор публикации.