Представители киевского Национального Корпуса заявили, что будут проводить обучения на регулярной основе и принять в них участие могут все желающие.

Об этом они рассказали в телеграмм-канале Киевской ячейки Национального Корпуса.

В публикации подчеркнуто, что в столице Украины не было войны с 1944 года, но сейчас она особенно уязвима для атаки с северо-востока.

Именно с этой целью, рассказывается в публикации, Нацкорпус и проводит военные обучения, учит территориальной обороне. «Спасибо инструкторам «Тотального Сопротивления» за науку, а участникам – за совесть в учебе. Сопротивление продолжается, пока есть те, кто готов бороться», - говорится в сообщении.

В частности, рассказывают представители Нацкорпуса, на этой неделе они провели три военных обучения от инициативы «Тотальное Сопротивление». «Последняя проходила вчера на территории базы отдыха «Азовец». Последний прошел особенно круто, потому что вас было много и вы были хорошо мотивированы», - добавляют они. В публикации отмечается, что теперь эти обучения будут проходить регулярно и принять участие в следующем может каждый желающий.

Как сообщала Politeka, представители Национального Корпуса выступили на Международном форуме объединений ветеранов.

Также Politeka писала о том, что представители Нацкорпуса 1 декабря устроят акцию на Майдане Независимости.