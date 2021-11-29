И. о. директора «Гарантированный покупатель» не осуществляет пропорциональные платежи в адрес производителей зеленой электроэнергии, чем нарушает принципы функционирования рынка электроэнергии и будет нести уголовную ответственность за это.



Как передает Главком, об этом говорится в заявлении Украинской ветроэнергетической ассоциации, которая обеспокоена фактом методической дискриминации одного из членов нашей ассоциации – DTEK Renewables – ДТЭК ВИЭ, как компании, одного из крупнейших инвесторов в сектор возобновляемой энергетики Украины, компании, которая реализовала и продолжает реализовывать проекты по ВИЭ, направленные, в частности, на развитие и поддержку местных сообществ.



«Мы считаем, что уполномоченные лица, которые способствовали задержке расчетов с компанией ООО «ДТЭК ВИЭ» нарушают базовые принципы функционирования рынка электрической энергии, согласно которым, все решения и мероприятия субъектов властных полномочий должны приниматься на основании, в пределах полномочий и в способ, что предусмотрены Конституцией и законами Украины, с учетом права лица на участие в процессе принятия решения, соответствовать цели, с которой полномочия предоставлены, быть обоснованными, соответствовать принципам беспристрастности, добросовестности, благоразумия, пропорциональности, прозрачности, недискриминации и своевременности», – отмечается в сообщении.



Ассоциация подчеркнута, что действия по блокированию средств на счетах государственного предприятия «Гарантированный покупатель» может быть нарушением ряда норм нормативно-правового регулирования рынка электрической энергии в части запрета перекрестного субсидирования и причиной современного ухудшение инвестиционного климата в стране.



«Мы надеемся на скорейшее разрешение ситуации с выплатами задолженности и предотвращения дискриминации в отношении выплат любой компании в энергетическом секторе», – заявляют в ассоциации.



Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средств целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии.



15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.



ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.