В Белграде директор Международного института афонского наследия Сергей Шумило и директор Архива Сербской Православной Церкви доктор Радован Пилипович подписали Меморандум об объединении усилий и сотрудничестве

Как сообщает Центр информации УПЦ Меморандум предусматривает всестороннее сотрудничество украинских и сербских ученых в области научно-исследовательской и информационно-издательской деятельности, включая обмен информацией и профессиональным опытом в сфере изучения афонской наследия, исследования истории Афона, афонских рукописей, старопечатных книг, архивных материалов и осуществление проектов в области археографии и библиографии.

Среди пунктов подписанного Меморандума предусмотрена помощь в поиске рукописей, исторических документов и архивных материалов, касающихся Афона, проведение конференций, выставок, отражающих исторический процесс, связанный с деятельностью сербских и украинских монахов в монастырях Афона, совместные научные исследования, публикации статей, книг и монографий.

В ходе проведенных переговоров между руководством Международного института афонской наследия и Архива Сербской Православной Церкви достигнута договоренность об организации совместной украинско-сербской научной экспедиции на Святую Гору Афон для работы в архивах и библиотеках афонских монастырей с целью поиска и исследования источников, которые касаются многовековой истории и наследия русского и сербского присутствия на Афоне.

Во время посещения Архива Сербской Православной Церкви украинские ученые ознакомились с его работой и документами из архивных фондов. В частности, были предоставлены для ознакомления документы, касающиеся сербского афонского монастыря Хиландар, в котором подвизались, кроме сербских монахов, также и выходцы с украинских земель, а сам монастырь на протяжении своей многовековой истории имел интенсивные духовно-культурные связи с украинскими монастырями и церковными и культурными деятелями Украины.

В здании одного из старейших сербских духовно-учебные заведения - Семинарии святого Арсения Сремаца в Сремских Карловцах Сергей Шумило провел презентацию книг об украинских подвижников на Афоне и репрессированное духовенство в Украине времен коммунистического террора. Представленные комплекты книг он передал в дар для библиотек Карловацкой семинарии, Белградского университета, Архива СПЦ и других учреждений.

Как сообщалось ранее, в июле Международный институт афонской наследия подписал Меморандум о сотрудничестве с Национальным центром рукописей Грузии им. Корнелия Кекелидзе.